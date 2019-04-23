شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض منتجات التعليم الفني الصناعي 2018- 2019: «معًا ننتج» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، الثلاثاء، معرض منتجات التعليم الفني الصناعي للعام الدراسي 2018/2019 في الفترة من 23 إلى 24 أبريل 2019 بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار مبادرة «معًا ننتج» برعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، والمهندسة انتصار على مدير عام التعليم الصناعي، وحمدي سيف الموجه العام المركزي للتعليم الفني، ولفيف من قيادات التعليم الفني بالوزارة.

تفقد الدكتور مجاهد المعرض الذي تضمن غرف نوم كاملة وغرف أطفال بأشكال مختلفة وأثاث منزلي ومكاتب ومشغولات جلدية، ومنتجات من الخزف والسيراميك.

وأثنى نائب الوزير على جميع المعروضات، مؤكدًا اهتمام الوزارة بمنتجات الطلاب، والعمل على إثقال المواهب المختلفة من أجل النهوض بها بما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال من خلال مشروع رأس المال الدائم.

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وحث الطلاب المشاركين في المعرض على الاستمرار في تلك الأعمال، مؤكدًا على تبنى الدولة وتشجيعها للمشروعات الصغيرة، وتبنى أفكار الطلاب، والعمل على تطوير التعليم الفني لما له من دور فعال في توفير الأيدي العاملة التي يتطلبها سوق العمل، وباعتبار التعليم الفني قاطرة التنمية من أجل تحقيق أهداف التقدم.

نائب الوزير للتعليم الفني يفتتح معرض منتجات التعليم الفني الصناعي

نائب الوزير للتعليم الفني يفتتح معرض منتجات التعليم الفني الصناعي

ومن جانبها، قالت انتصار على إن المعرض يقام في إطار مبادرة «معًا ننتج» من خلال مشروع رأس المال الدائم، وتدعم المبادرة المدارس الصناعية التي تمتلك إمكانيات مادية من معدات وماكينات مجهزة للإنتاج، وكذا الكوادر البشرية التي لديها الرغبة والحماس من الفنيين بما يعود بالنفع ورفع مستوى الدخل للمعلمين والطلاب.

وأوضحت «علي»، أن المعدات والماكينات تحتاج إلى خامات ومستلزمات للتشغيل والإنتاج، ونقص هذه المستلزمات يقلل الفرص الإنتاجية بشكل مستمر، ويؤدى إلى اقتصار تشغيل مشروع رأس المال في المدارس على ما يتم إسناده من خلال المديريات التعليمية والإدارات في تصنيع المقاعد وأثاث الفصول وزي المدارس الثانوية والمدارس الخاصة، لذا تقدمت الإدارة العامة للتعليم الصناعي بهذه المبادرة والتي تقوم على فكرة إعطاء المدارس المنتجة سلفة بمبلغ من المال من احتياطي المشروع وذلك لمدة عامين تقوم خلالهما بالإنتاج والعرض والبيع للجمهور.

وأضافت أن المدارس المشاركة هي: مدرسة الشهيد يحيي البحيري الصناعية بإدارة أبشواي بمحافظة الفيوم تخصص الصناعات الخشبية، ومدرسة البيضا الصناعية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة قسم النجارة والأثاث للصناعات الخشبية، ومدرسة ميت غمر المعمارية إدارة ميت غمر بمحافظة الدقهلية قسم الخزف والسيراميك، وكذلك مدرستي رشدي الصناعية قسم الزخرفة والسيراميك، والورديان الثانوية الصناعية بنات تخصص الجلود بمحافظة الإسكندرية.