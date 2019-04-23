شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم داعش الإرهابى يعلن مسئوليته عن تفجيرات سريلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن تفجيرات سريلانكا، التى راح ضحيتها أكثر من 300 قتيل و500 جريح.

وقال مصدر "منفذو الهجوم الذى استهدف رعايا دول التحالف والنصارى فى سريلانكا أول أمس من مقاتلى تنظيم داعش".

ولم يقدم التنظيم دليلا على صحة ما ورد فى البيان.

وقامت السلطات الأمنية السريلانكية اليوم الثلاثاء، بتوقيف 40 شخصا للاشتباه فى تورطهم فى التفجيرات الأخيرة التى شهدتها سريلانكا، وتم إيداعهم رهن التحقيق.

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ونقلت صحيفة (تايمز أونلاين) السريلانكية عن المتحدث باسم الشرطة روان جانيكارا قوله إن 26 شخصا من المتهمين يخضعون حاليا للتحقيق من قبل ادارة التحقيقيات الجنائية.

وأضاف أن ثلاثة آخرين يخضعون للاستجواب من قبل إدارة التحقيقات فى جرائم لإرهاب.

وهزت سلسلة تفجيرات متزامنة - صباح أمس الاول الأحد، العاصمة كولومبو ومدنا آخرى، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكانت السلطات السريلانكية قد أعلنت - عقب سلسلة التفجيرات - حظر التجول فى جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.