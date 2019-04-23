شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم صيام مريض الجيوب الأنفية مع نزول الإفرازات بالحلق؟.. اعرف رد الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة بخصوص حكم صيام رمضان لمريض الجيوب الأنفية، جاء فى نصه: (أنا مريضة بالجيوب الأنفية المزمنة، وينتج عنها دوما نزول إفرازات كثيرة فى الحلق، فما حكم صيام رمضان فى هذه الحالة؟).

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وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( صيام رمضان مع مرضى الجيوب الأنفية ونزول إفرازات فى الحلق وقت الصيام صحيح، ولا شئ فيه).