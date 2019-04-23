شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم صيام مريض الجيوب الأنفية مع نزول الإفرازات بالحلق؟.. اعرف رد الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة بخصوص حكم صيام رمضان لمريض الجيوب الأنفية، جاء فى نصه: (أنا مريضة بالجيوب الأنفية المزمنة، وينتج عنها دوما نزول إفرازات كثيرة فى الحلق، فما حكم صيام رمضان فى هذه الحالة؟).
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( صيام رمضان مع مرضى الجيوب الأنفية ونزول إفرازات فى الحلق وقت الصيام صحيح، ولا شئ فيه).
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