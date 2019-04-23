شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: مصر تدعم جهود مكافحة الإرهاب بليبيا لتحقيق الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقى الذى تستضيفه القاهرة مساء اليوم بمشاركة رؤساء رواندا وجنوب أفريقيا عضوى ترويكا الاتحاد الأفريقى، ورئيس جمهورية الكونجو بصفته رئيسًا للجنة المعنية بليبيا فى الاتحاد الأفريقى، فضلًا عن رئيس المفوضية الأفريقى، ستناقش آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية فى ليبيا.

وأكد السفير بسام راضى، فى تصريحات صحفية له اليوم بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة- قبل انطلاق القمة حول ليبيا-على دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبى فى كافة الأراضى الليبية وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة والبدء فى إعمار ليبيا والنهوض بها فى مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبى العظيم.