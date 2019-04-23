شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل بحى الشرق فى محافظة بورسعيد، استعدادات إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، المقرر لها مطلع شهر يوليو المقبل، والوقوف على سير العمل بالمشروع.

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وأكدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، على أنه تم الانتهاء من إنشاء المبنى بتكلفة 65 مليون جنيه تقريبًا، ويضم الهيئات الثلاث المشرفة على تنفيذ المشروع وهى هيئة مقدمى الخدمة وهيئة التمويل وهيئة اﻻعتماد، ويتكون المبنى من الدور الأرضى الذى سيعمل كخدمة استقبال للهيئات الثلاث بالإضافة إلى 6 أدوار يتم تقسيمها بمعدل دورين لكل هيئة، كما يضم المبنى قسمًا للشئون القانونية وقسمًا لإدارة شئون الأطباء، وآخر لإدارة شئون المرضى، فضلًا عن قسم لإدارة شئون الممرضين.

ومن المنتظر أن يتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المركز المطور بجمارك بورسعيد وسوق السمك والمركز التكنولوجى بحى المناخ.