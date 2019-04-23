شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: نشكر الرئيس السيسى على جهوده لتقديم الخدمة الطبية للاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجَّه ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر كريم أتاسى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على ضم غير المصريين المقيمين فى مصر ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية فى إطار مبادرة (100 مليون صحة).

كما وجَّه أتاسى الشكر لوزارة الصحة والسكان على ما تقوم به من مبادرات صحية أتاحت بيئة صحية وفرصاً علاجية بالمجان للأشخاص الوافدين واللاجئين، مؤكداً أن وزارة الصحة تعد شريكاً وداعماً استراتيجياًَ لخطط المفوضية.

كانت وزارة الصحة والسكان قد قامت بالتعاون مع مفوضية شئون اللاجئين فى مصر ومنظمة الصحة العالمية، بعمل مسح طبى للكشف عن فيروس "سى" للاجئين أو ملتمسى اللجوء، وتقديم العلاج بالمجان.

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وقال نائب مدير المبادرة الدكتور جلال الشيشينى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تم فحص 11832 لاجئا حتى الآن، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية التى شملت الأجانب واللاجئين أيضا، مشيرا إلى وجود خط ساخن 15335، وهو نفس الخط الموجود حاليا، إلا أنه سيُزود باللغتين الإنجليزية والفرنسية بداية أول مايو المقبل.

كانت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد قد أعلنت فى وقت سابق الانتهاء من مسح 3185 من غير المصريين ضمن التشغيل التجريبى لمبادرة الرئيس السيسى لمسح وعلاج غير المصريين من فيروس "سي"، مؤكدةً أن من تثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.