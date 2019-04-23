شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يعلن تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة أداء المشروعات الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والفريق كامل الوزير وزير النقل، وممثلى من كل من وزارات المالية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بالإجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة.

وأوضح الدكتور شاكر أنه تم تشكيل اللجنة الوزارية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 605 لسنة 2019 برئاسته وعضوية كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزير المالية ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير النقل والوزير المختص الذى يتبعه المشروع محل المتابعة وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف شاكر أن الهدف من اللجنة هو متابعة تطور الأداء في المشروعات ذات البعد الاستراتيجى التى لها مردود إيجابى على المواطن والتنمية ومتابعة هذه المشروعات أولاً بأ ول.

Advertisements

وأوضح شاكر خلال الاجتماع أن اللجنة تبدأ أعمالها بعدد 8 مشروعات لإعادة هيكلة سكك حديد مصر ومشروعات مترو الأنفاق وخمسة مشروعات لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وخمسة مشروعات خاصة بالكهرباء والطاقة ومشروعين لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وعكست المناقشات مدى الاهتمام والجدية فى التخطيط لهذ المشروعات وآليات تنفيذها وتكاملها لتعطى التأثير الإيجابى المخطط له.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لكل وزارة لوضع برنامج زمنى دقيق لكل مشروع وعلى أن يتم عقد الاجتماع الوزاري مرة شهرياً وذلك لمتابعة ما يتم تنفيذه بدقة واستعراض حجم تطور الأعمال ومتابعتها لإيجاد حلول لأية معوقات تحول دون التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك .