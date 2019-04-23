شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يلتقى قيادات عمال مصر لبحث ترتيبات احتفالية عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد منذ قليل محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعا مع جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال وقيادات اتحاد عمال مصر ،وممثلى النقابات العامة بالاتحاد لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باحتفال عيد العمال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعا فى وقت سابق مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة بحضور رئيس اتحاد العمال وممثلى النقابات العامة لمتابعة الإستعدادات الجارية لاحتفال عيد العمال.

وكان اتحاد عمال مصر، أعلن أن الاحتفال بعيد العمال والمتوقع إقامته يوم 30 أبريل الجارى، سيشهد تكرم عدد من رواد العمل وقدامى النقابيين.