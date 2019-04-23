انت الان تتابع المصري: جميع المطارات مراقبة بالكاميرات والرادار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الطيران المدني يونس المصري - صورة أرشيفية

أكد وزير الطيران المدني يونس المصري، خلال جولة تفقدية لسير العمل بمطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن جميع المطارات المصرية مؤمنة بالكامل، وتم اتخاذ إجراءات تأمينية عالية المستوى من خلال تزويد المطارات بكاميرات المراقبة والرادارات، إذ أنه لا يوجد مكان تشغيلي في المطارات بدون كاميرات تأمينية، مضيفا أن تركيب الرادارات والكاميرات وصل إلى مرحلة متقدمة في المطارات الرئيسية مثل شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب ومطار القاهرة، فضلا عن أن المطارات الأخرى الذي يتم العمل في مشروع الرادارات بها لتصل مطارتنا لأعلى مستوى تأميني في المنطقة والعالم كله.

ووجه المصري، الشكر إلى وزير الداخلية والجهات الأمنية العاملة بـمطار القاهرة الجوي وكل المطارات المصرية على الجهد التأميني المبذول بالمطارات، مؤكدا أن جميع العاملين بالمطارات على قدر المستوى وحريصون على وصول المنظومة التأمينية بالمطارات إلى 100%. من جانبه، صرح أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي،

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