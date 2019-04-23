انت الان تتابع حقيقة أزمة البصل المصري مع السوق السعودى..تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الزراعة: لم يكن هناك حظر للبصل، وهناك معايير جديدة للعمل بين الطرفين.. وتمراز: لدينا جميع معاير السلامة.. هيبة: يتم تحليل الصادرات أكثر من مرة

فجأة قررت السعودية حظر استيراد البصل المصرى، وفجأة قررت رفع الحظر المفروض عليه، وما بين قرار حظر الاستيراد فى يناير الماضي من قبل وزارة البيئة والزراعة السعودية، وقرار رفع الحظر، حدثت العديد من المفاوضات بين الطرفين، المصرى والسعودى؛ للوصول لصيغة واشتراطات لاستئناف التصدير، غير أن المفاجأة جاءت عندما أكدت وزارة الزراعة أنه لم يكن هناك حظر من الأساس، وأنها لم تتلق حتى الآن ما يفيد بوجود حظر، وأن القرار الصادر من قبل وزارة البيئة والزراعة السعودية جاء نتيجة عدم تطبيقها معايير السلامة التى تم الاتفاق عليها بين الجانبين.

وتعد السعودية واحدة من كبرى الأسواق المستوردة للبصل المصري، بنسبة تقارب 40% من القيمة الإجمالية للبصل المُصدر. المفاوضات مع السعودية الدكتور عز الدين ابوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أن زيارته التي قام بها الي المملكة العربية السعودية كانت مثمرة للغاية؛ حيث تم الاتفاق مع الجانب السعودي علي

وتعد السعودية واحدة من كبرى الأسواق المستوردة للبصل المصري، بنسبة تقارب 40% من القيمة الإجمالية للبصل المُصدر.

المفاوضات مع السعودية

الدكتور عز الدين ابوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أن زيارته التي قام بها الي المملكة العربية السعودية كانت مثمرة للغاية؛ حيث تم الاتفاق مع الجانب السعودي علي تكثيف سبل التعاون في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي بين الجانبين، لاسيما في زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين الجانبين.

وأشار أبوستيت الي انه تم الاتفاق على تفعيل نقاط الاتصال الرسمية بين البلدين والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي ممثلة في الحجر الزراعي المصري وإدارة المخاطر بوزارة الزراعة السعودية، فضلا عن ضرورة التواصل المستمر بين الجانبين من خلال الاتصال التليفوني كل أسبوعين، أو عقد اجتماعات دورية بين الجانبين عند الضرورة؛ للوقوف على أية مستجدات أو مشاكل تعوق الاتفاقات بين الجانبين.

ومن جانبه أكد محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن ما حدث من لغط فى شهر يناير الماضي حول حظر السعودية البصل المصري كان بسبب عدم تفعيل الجانب السعودي الشروط التى تم الاتفاق عليها من قبل بين الجانبين المصري والسعودي، كما أن وزارة الزراعة لم تتلقَّ أى قرار حتى الآن يفيد بحظر البصل من الأساس، وبالتالي لم يكن من الأساس هناك حظر للبصل حتى يتم رفعه".

وأضاف القرش فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "تم الاتفاق مع الجانب السعودي، على أن يتم إرسال بيانات الشحنات المخالفة فور ظهور نتائج التحاليل المعملية إلى الحجر الزراعي المصري، وذلك من خلال إرسال صورة الشهادة الزراعية الواردة مع الشحنة، وكذلك صورة من نتيجة التحاليل المعملية التي أجراها الجانب السعودي للشحنة، فضلا عن موافاة مصر بالتشريعات الخاصة بالجانب السعودي المتعلقة بقوائم المبيدات المحظورة والمعدلات المسموح بها من خلال نقطة الاتصال الرسمية.

Advertisements

وأوضح القرش أنه، "تم وضع نظام لتتبع كافة المحاصيل الزراعية بما يتيح معرفة مصدر الشحنات المخالفه بداية من المزرعة إلى محطة التعبئة المعتمدة والشركة المصدرة، وذلك من خلال منظومة تكويد المزارع التصديرية ومحطات التعبئة تحت إشراف الحجر الزراعي المصري، وهو ما يتم تنفيذه حاليًا على بعض المحاصيل التصديرية بتوريدها حال مخالفتها لاشتراطات الحجر الزراعى.

عقوبات تنتظر المخالفين

وشدد وزير الزراعة على أنه سيتم إيقاف المزرعة والمصدر أصحاب الشحنة التي يثبت مخالفتها للاشتراطات. (اقرأ أيضا: حظر البصل بالسعودية.. الزراعة «تفشل» والفلاح «يخسر»)

النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، قال إن وزارة الزراعة قامت بالفعل بتطبيق المعايير الدولية على الصادرات الزراعية في مصر مع المصدرين بصفة عامة والمعايير المتعلقة بتصدير البصل بصفة خاصة، ولدينا جميع المعايير التي تنطبق على الدول العربية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، فكل منتجات الحاصلات الزراعية المصدرة إلى الخارج تخضع للفحص والمعايير لدولية، لم يعد لدينا متبقيات مبيدات في المحاصيل المصدرة، خاصة البصل، وهذا هو سبب رفع السعودية الحظر عن استيراد البصل من مصر.

التوسع في التصدير

وأكد تمراز فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن "القترة المقبلة ستشهد توسعًا في تصدير المحاصيل الزراعية برفع الحالة الإنتاجية للمحاصيل المهمة المصدرة كالبصل والموالح عن طريق زيادة دخل الفلاح في هذا الأمر بالتنسيق مع لجنة الزراعة والري في البرلمان".

وأشار تمراز إلى أن "هناك توجهًا داخل وزارة الزراعة إلى تغليظ العقوبات وفرض غرامات على الشركات التي تعمل في مجال تصدير المحاصيل الزراعية، ولا تلتزم بالمعاير الدولية، متابعًا: هناك مشروع 100 ألف صوبة الذي ستصدر مصر منه لجميع دول العالم طماطم وفراولة وبصل وصادرات أورجانيك دون أي تدخل أي مبيد في هذه الصوب، فسيتم تغطية السوق المحلي بالصوب الزراعية وسنصدر للخارج، كما سيكون هناك تنافس بين الشركة الوطنية للقوات المسلحة والمصدرين.

تأتي صادرات مصر من البصل في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الصادرات الزراعية المصرية، وصلت العام الماضي إلى 369 ألفا، و173 طنا، مردفًا أن الاتفاق الموقع بين البلدين، ينص على إرسال إخطار للحجر الزراعي ضد الشركة المخالفة لشروط التصدير؛ حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإيقافها عن التصدير. (اقرأ أيضا: مجلس الوزراء: الصادرات الزراعية تحقق طفرة غير مسبوقة)

النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، قال إن: حظر المحاصيل الزراعية المصرية كان يحدث دائمًا بسبب متبقيات المبيدات، والتى كان يتغافل الفلاحين وأصحاب المزارع عن إرشادات الوزارة بعدم استخدامها فى زراعة المحصول، لكن الآن يحدث تحليل لشهادات الحجر الزراعي، بأنه ليس هناك متبقيات مبيدات؛ لأننا حريصون على سمعة مصر.

وأكد أن "الصادرات المصرية تمر بأكثر من تحليل الأول يتم داخل المزرعة، وتحليل للمحتوى الذي يتم تصديره، من قبل الحجر الزراعي مؤكدًا أنه يتم أخذ التدابير اللازمة؛ حتى لا يتم استرجاع الشحنات مرة أخرى، فقد بدأت الوزارة بفرض شهادات التحليل على المصدر على الرغم من تكلفتها العالية، وذلك لزيادة الأمان. (اقرأ أيضا: قبل الصيف.. خزني البصل والثوم بهذه الحيل البسيطة)