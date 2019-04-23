انت الان تتابع رويترز: «داعش» يتبنى هجمات سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تفجيرات سريلانكا

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن "تنظيم داعش يتبنى التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا"، وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في نبأ عاجل منذ قليل. من جانبه، أعلن وزير الإعلام السريلانكي روفان فييارديني، حصيلة ضحايا سلسلة التفجيرات التي ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا، أول من أمس الأحد. وقال "فييارديني"، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الهجمات الانتحارية أسفرت عن سقوط 321 قتيلًا و521 جريحًا.

من جانبه، أوضح وزير الدفاع السريلانكى روان فيجواردينا، أن التحقيقات تظهر أن الهجمات كانت ردا على هجوم كرايست تشيرش في نيوزيلندا، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم، وأن قوات الشرطة والجيش تمكنت من تحديد هوية منفذى التفجيرات وأنه سيتم اعتقالهم في أقرب وقت ممكن. وفي سياق متصل، تم تنكيس الأعلام

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