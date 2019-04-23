انت الان تتابع رويترز: «داعش» يتبنى هجمات سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تفجيرات سريلانكا
ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن "تنظيم داعش يتبنى التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا"، وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في نبأ عاجل منذ قليل. من جانبه، أعلن وزير الإعلام السريلانكي روفان فييارديني، حصيلة ضحايا سلسلة التفجيرات التي ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا، أول من أمس الأحد. وقال "فييارديني"، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الهجمات الانتحارية أسفرت عن سقوط 321 قتيلًا و521 جريحًا.
من جانبه، أوضح وزير الدفاع السريلانكى روان فيجواردينا، أن التحقيقات تظهر أن الهجمات كانت ردا على هجوم كرايست تشيرش في نيوزيلندا، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم، وأن قوات الشرطة والجيش تمكنت من تحديد هوية منفذى التفجيرات وأنه سيتم اعتقالهم في أقرب وقت ممكن. وفي سياق متصل، تم تنكيس الأعلام
من جانبه، أوضح وزير الدفاع السريلانكى روان فيجواردينا، أن التحقيقات تظهر أن الهجمات كانت ردا على هجوم كرايست تشيرش في نيوزيلندا، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم، وأن قوات الشرطة والجيش تمكنت من تحديد هوية منفذى التفجيرات وأنه سيتم اعتقالهم في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق متصل، تم تنكيس الأعلام الوطنية، وأحنى السريلانكيون رؤوسهم مع بدء 3 دقائق من الصمت عند الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي، وهو الوقت الذي وقع فيه التفجير الأول.
واستهدفت سلسلة الهجمات كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.
اقرأ أيضا: 321 قتيلا و521 مصابا حصيلة ضحايا هجمات سريلانكا
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: «داعش» يتبنى هجمات سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.