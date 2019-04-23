انت الان تتابع 3 قيادات تهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أرسل الفرق أول محمد زكي وزير الدفاع والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقيات تهنئة للرئيس بمناسبة الذكرى 37 لتحرير سيناء

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، وجاء في نص البرقية: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء الغالية وعودتها إلى الوطن الأم مصر"، مضيفا: "هذه الذكرى الغالية ستظل دائما وأبدا فخرا لنصر أكتوبر المجيد الذي قدم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، فضربوا أروع الأمثلة في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة.

وذكر مدبولي: "يسعدنا يا سيادة الرئيس أن ننتهز هذه المناسبة، لنعبر عن تقديرنا لجهودكم المخلصة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصرنا الغالية، كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع، وأن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والأمن

وذكر مدبولي: "يسعدنا يا سيادة الرئيس أن ننتهز هذه المناسبة، لنعبر عن تقديرنا لجهودكم المخلصة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصرنا الغالية، كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع، وأن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والأمن والسلام". اقرأ أيضا| بشرى سارة لمحبي حفلات الأوبرا بمناسبة تحرير سيناء كما بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة أعياد تحرير سيناء جاء فيها: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدي وشعبه باليمن والبركات". وأضاف وزير الدفاع: "رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التي كلفهم بها شعب مصر العظيم في حماية الوطن والدفاع عن مقدساته وحرية وسلامة أراضيه، متمسكين بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة الذين حققوا النصر المجيد في السادس من أكتوبر، وفتحوا به الطريق لاسترداد الأرض المقدسة في سيناء ورفعوا راية مصر على أرضها تخفق بالعزة والكرامة الوطنية، رعاكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير مصر، وكل عام وسيادتكم بخير". Advertisements اقرأ أيضا| القوى العاملة توضح أجر إجازة يوم الخميس للقطاع الخاص كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة، وأصدر توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام، وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء. كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة. اقرأ أيضا| السيسي يقرر العفو عن سجناء بمناسبة تحرير سيناء من ناحية أخرى، بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد أحمد زكي محمد وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء. وجاء في نص البرقية: "السيد الفريق أول محمد أحمد زكي محمد وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء الغالية، يسرني أن أبعث إلى سيادتكم، وإلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل، من ضباط وضباط صف وجنود، أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، داعيا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على شعب مصر الوفي بالمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان، من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في مختلف ربوع الوطن". اقرأ أيضا| البورصة والبنوك عطلة رسمية لمدة 5 أيام.. اعرفها

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