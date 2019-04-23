شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور في السابعة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، في السابعة من مساء اليوم، لإعلان نتيجة الاستفتاء بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

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