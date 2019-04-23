شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة برلمانية تطالب بسرعة التعامل مع تداعيات التأشيرة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أن التطورات الأخيرة في نظام إصدار تأشيرة العمرة من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني لمن يتقدم بطلب «أون لاين» ولديه حجز الفندق ووسائل الانتقال سيكون لها تداعيات على سوق العمرة في مصر وحقوق المعتمرين وشركات السياحة في حالة غياب آليات تتعامل مع الواقع الجديد، مشيرة إلى أن التطور واستخدام التكنولوجيا أصبح واقع يجب أن نتعامل مع آلياته.

وأوضحت «مصطفى»، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، أن غياب الآليات يعني ارتباك في تنظيم سوق العمرة، ووجود كيانات غير رسمية وغير مرخصة في السوق تعمل بعيدا عن الاقتصاد الرسمي، كذلك سيؤدي ذلك في حالات من يعمل «أون لاين» ودون ترخيص إلى عدم سداده للضرائب.

وأضافت أنه «من ذلك المنطلق يجب أولا أن يتم علاج الموقف بشكل سريع وفق خطوات مدروسة»، مؤكدة على ضرورة عقد لجنة استماع لكل من ممثلي القطاع الخاص السياحي، وممثلين عن وزارة السياحة، مقترحة إنشاء منصة إلكترونية للعمرة تحت مظلة الدولة، بشكل يحدد المتعاملين معها من شركات السياحة المرخصة، وتكون هي الممر الشرعي لتنظيم برامج العمرة، على أن يتم توقيع بروتوكول أو اتفاقية مع الجانب السعودي، لتنظيم العمل الـ«أون لاين» بما يضمن عدم وجود دخلاء علي مهنة السياحة، وكذلك يضمن حقوق المعتمر المصري، وعدم تعكير صفوه خلال أداء المناسك، كما يضمن للدولة تحصيل الرسوم المقررة والضرائب، وعدم دخول برامج رحلات العمرة إلى الاقتصاد غير الرسمي.