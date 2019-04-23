شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص 10 ملايين و578 ألف طالب بمبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 10 ملايين و578 ألفًا و584 طالباً وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم» لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاق المبادرة يوم 16 فبراير 2019 حتى مساء أمس الإثنين.

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وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي، إنه تم فحص مليون و971 ألفا و807 طلاب منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الحادي والعشرين من الشهر الماضى حتى مساء أمس الإثنين، مشيراً إلى أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثالثة كانت الشرقية، تليها الدقهلية، ثم المنيا، حيث تم فحص 980 ألفا و408 طلاب بالشرقية، و346 ألفا و789 طالبا بالدقهلية، و323 ألفا و380 طالبا بالمنيا، و292 ألفا و941 طالبا بالغربية، و28 ألفا و289 طالبا بالوادي الجديد.

وأضاف «مجاهد» أنه تم الانتهاء من فحص 3 ملايين و439 ألفا و737 طالباً في المرحلة الثانية من المبادرة في 11 محافظة، هي: القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 5 ملايين و167 ألفا و40 طالباً في 11 محافظة، وهي: الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء.

وأكد أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على 3 مراحل، تنتهي بنهاية شهر أبريل الجاري، لافتاً إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائي ومدخل بيانات بجميع المحافظات، مضيفاً أن جميع الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمنتها «المبادرة الرئاسية» يتلقون العلاج اللازم بـ 225 «عيادة تأمين صحي» بالمجان، حيث يُشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في «الحملة»، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة به.