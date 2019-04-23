شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات «النيابة الإدارية» تعلن إنهاء أعمال الفرز في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة عمليات نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، إنهاء أعمالها في متابعة الاشراف القضائي لأعضاء النيابة على التعديلات الدستورية، والبالغ عددهم 4 آلاف عضو.

وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادي النيابة الإدارية، إن غرفة العمليات تابعت أعمال الفرز وتجميع النتائج وتسليمها للجان العامة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومتابعة عودة أعضاء النيابة الإدارية من جميع محافظات الجمهورية إلى محال إقامتهم.

Advertisements

وأشار إلى عدم تلقي غرفة عمليات النادي أي شكاوى أو ملاحظات من أعضاء النيابة الإدارية طوال أيام الاستفتاء من شأنها أن تعرقل أعمال الاقتراع، وأن الاستفسارات الواردة لغرفة العمليات تنحصر فقط في الاستعلام عن الأعمال الإجرائية المتعلقة بأعمال الاقتراع.

وأعرب في بيان له عن شكره وتقديره لأعضاء النيابة الإدارية على الجهود التي بذلوها مع جميع الهيئات القضائية وتحملهم المسؤولية من أجل أداء واجبهم الوطني في المحافظة والتعبير عن الإرادة الوطنية.

كما أعرب مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية عن شكرة وتقديره للقوات المسلحة ورجال الشرطة، ودورها الوطني في تأمين كامل مراحل العملية الانتخابية على النحو الذي مكن أعضاء الهيئات القضائية من أداء واجبهم، وأسفر عن خروج أعمال الاستفتاء بشكل لائق ومشرف وآمن.