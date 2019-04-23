شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة لميليشيات حكومة الوفاق في الجفرة بوسط ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر عسكري، الثلاثاء، إن المضادات الأرضية للجيش الليبي بقاعدة الجفرة الجوية تمكنت من إسقاط طائرة للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

وذكرت «روسيا اليوم»، نقلا عن مصادرها، أن الطائرات حاولت الإغارة على القاعدة، صباح اليوم، ضمن 3 طائرات، واثنتان منها فرتا.

وأشارت المصادر إلى أن البحث جار عن حطام الطائرة والطيار.