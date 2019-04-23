شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: «الإلكتروني» مستقبل التعليم في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، الثلاثاء، بحضور المهندس علاء فهمي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وزير النقل الأسبق، والدكتور ياسر الدكروري، القائم بعمل رئيس الجامعة، بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء المجلس الجدد، مُثمِّنًا الجهود المبذولة في الارتقاء بالمستوى العلمي للجامعة والعمل على تطوير منظومة الدراسة بها لتخريج كوادر علمية على مستوى عال.

وأكد «عبدالغفار»، خلال الاجتماع، أهمية التعليم الإلكتروني كوسيلة لاكتساب المهارات العلمية والتكنولوجية التي يسعى إليها الطلاب، والتي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، كما أشار الوزير إلى قدرة التعليم الإلكتروني علي استيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في استكمال دراستهم الأكاديمية وتخفيف الضغط على الجامعات التقليدية.

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وأوضح الوزير اتجاه العديد من الدول في العالم إلى التعليم عن بُعد واستخدام تقنيات التكنولوجيا الذكية في إتاحة الفرصة أمام العديد من الراغبين في تحويل مسارهم التعليمي من خلال الالتحاق ببرامج التعليم الإلكتروني بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، مؤكداً قدرة مصر على مواكبة ذلك من خلال تطوير الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني وتطوير نظم الدراسة بها.

كما دعا الوزير إلى أهمية التسويق الجيد للجامعة واستقطاب المزيد من الطلاب، باعتبارها بديلًا مهمًا لنظام التعليم المفتوح، الذي كان موجودًا بمصر، والذي يستهدف إكساب الراغبين في تغيير مسار دراستهم المهارات العلمية لمواجهة تحديات العصر.

وأشاد الوزير بالدور الذي قام به «الدكروري» والتغلب على الصعاب التي واجهت الجامعة منذ نشأتها وتحولها من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وقام الوزير بتكريم رئيس الجامعة من خلال تقديم درع الوزارة، مُثمِّناً دوره في تطوير الجامعة.

وقام « الدكروري»، خلال الاجتماع، بعرض تقديمي عن مراحل أعمال الجامعة منذ إنشائها.