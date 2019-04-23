شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يبحث مع وفد نقابة المهندسين دعم المشروعات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وفد نقابة المهندسين والذي ضم كل من الدكتور المهندس أحمد فرحات رئيس لجنة التفتيش على المباني وقانون التصالحات، والدكتور ناصر درويش استاذ الخرسانة والمحطات النووية بهندسة الإسكندرية، والمهندس عبدالحكيم عليان رئيس مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، وبعض أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين لبحث سبل التعاون مع النقابة للإستفادة من خبراتها في حل مشاكل الإدارات الهندسية وتطبيق قوانين البناء.

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وأكد المحافظ على دور نقابة المهندسين وخبرات أعضائها في تنفيذ برامج وخطط التنمية المستدامة وحل بعض المشاكل التي تواجه الإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز والمساهمة في تنفيذ قوانين البناء، فضلًا عن تقديم الاستشارات الهندسية في إقامة المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة معلنًا فتح قنوات التواصل مع النقابة في جميع اللجان الهندسية التي يتم تشكيلها بالمحافظة مثل لجنة التطوير والتجميل لقرى ومراكز المحافظة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وتجميل شوارع وميادين المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد فرحات إلى استعداد النقابة العامة للمهندسين تقديم كافة أوجه المساعدة للمحافظة في تنفيذ برامجها وخططها التنموية وعمل شراكة ومشاركة مجتمعية في كافة المشروعات التي يجرى تنفيذها.

وأكد المهندس عبدالحكيم عليان على دور محافظ أسيوط في تفعيل دور النقابات بالمحافظة، والإستفادة من خبرات كوادر نقابة المهندسين الفرعية وإشراكهم في لجان التطوير والتجميل ووحدة «GIS» شبكة معلومات المرافق التي تم تأسيسها بالمحافظة وغيرها من اللجان التي تحتاج إلى الخبرات الهندسية إيمانًا بدور النقابة في المساهمة المجتمعية في تحقيق التنمية.