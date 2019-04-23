شكرا لقرائتكم خبر عن خطة شاملة لتطوير المستشفى الجامعي الرئيسي بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن البدء في وضع خطة شاملة لتطوير المستشفى الجامعى الرئيسى خلال الفترة المقبلة، وهو ما يأتى متزامناً مع العمل الجارى على قدم وساق لإنهاء أعمال التجهيزات بأكبر مستشفى للإصابات والحوادث على مستوى الجمهورية، والتي تعمل جامعة أسيوط على تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة تشغيله خلال الشهور المقبلة، وسيتم نقل عدد من الأقسام الطبية إليه مثل العظام والاستقبال ووحدة الجراحات الميكروسكوبية، مما سيتيح الفرصة لإعادة تقسيم مبنى المستشفى الجامعى الرئيسى وإعادة استغلال إمكانياته على نحو أفضل.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال، لمجلس كلية الطب، وذلك بموجب منصبه كمشرف على الكلية ورئيساً لمجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك بحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد مخلوف الأستاذ بالكلية وعضو لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، ووكلاء كلية الطب لمختلف القطاعات ورؤساء الأقسام الطبية ومديرى مستشفيات الجامعة وأعضاء مجلس الكلية.

وصرح رئيس جامعة أسيوط بن مجلس الكلية ناقش في جلسته الدورية المنعقدة عن شهر إبريل 2019 عددا من الموضوعات الإدارية والتعليمية المتعلقة بأقسام الكلية المختلفة، كما ناقش بعض البنود الخاصة بسير العمل في مستشفيات الجامعة، كما تم خلال الجلسة التعريف بأهم التعديلات التي أجريت على اللائحة التنفيذية الخاصة بالمستشفيات الجامعية وأثرها على مستشفيات أسيوط الجامعية.

رئيس جامعة أسيوط يبحث تطوير المستشفى الجامعى الرئيسى