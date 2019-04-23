شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تعلن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية 7 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها أن الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ستعقد مؤتمراً صحفياً عالمياً للإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تسلمت محاضر فرز الأصوات فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى جميع محافظات الجمهورية. Advertisements وتقوم الهيئة حاليا من خلال لجانها الداخلية بأعمال المراجعة والفحص لكافة المحاضر وأوراق عملية الاستفتاء، وذلك تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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