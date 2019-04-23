شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تتسلم محاضر فرز الاستفتاء من المحاكم الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، محاضر فرز الأصوات فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظات.

وعلم ”الخليج 365”، أنه جارى إرسال النتائج للهيئة، بالنسبة لعدد من المحافظات الحدودية كالوادى الجديد وشمال سيناء وأسوان، وبذلك تكون الهيئة قد تسلمت كافة النتائج على مستوى جميع محافظات الجمهورية بعد عصر اليوم.

وانتهت أمس فى التاسعة مساء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أجريت عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت مباشرة فى حضور وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

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وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج استفتاء المصريين فى الخارج أمس، حيث يتم ضمها إلى نتائج الداخل، وإعلان النتيجة مجمعة فى مؤتمر صحفى خلال الساعات القادمة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وأشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون.