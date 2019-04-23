شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص 10 مليون و 578 ألف طالب بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 10 ملايين و 578 ألف و 584 طالباً وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، و ذلك منذ إطلاق المبادرة يوم 16 فبراير 2019، وحتى مساء أمس الإثنين.

من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمى، إنه تم فحص مليون و 971 ألف و 807 طالب منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الحادى والعشرين من الشهر الماضى، حتى مساء أمس، مشيراً إلى أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثالثة كانت الشرقية تليها الدقهلية ثم المنيا، حيث تم فحص 980 ألف و 408 طالب بالشرقية و346 ألف و 789 طالب بالدقهلية و 323 ألف 380 طالب بالمنيا و 292 ألف و 941 طالب بالغربية و28 ألف و 289 طالب بالوادى الجديد.

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وأضاف أنه تم الانتهاء من فحص 3 مليون و 439 ألف و 737 طالباً فى المرحلة الثانية من المبادرة فى11 محافظة هي: "القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبنى سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء"، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 5 ملايين و 167 ألف و 40 طالباً فى 11 محافظة و هي : الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء".

وأكد مجاهد أن أعمال الفحص فى المبادرة مستمرة على 3 مراحل، تنتهى بنهاية شهر أبريل الحالى، لافتاً إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائي ومدخل بيانات بجميع المحافظات، مضيفاً أن كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأى من الأمراض التي تضمنتها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ 225 "عيادة تأمين صحى" بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولى الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته فى "الحملة"، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجرى الفحص، أو التعهد بإجرائه فى أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.