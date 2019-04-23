ننشر مواصفات نموذج "بوكليت" اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية الأزهرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب مستشار اللغة الإنجليزية بقطاع المعاهد الأزهرية عن مواصفات الورقة الامتحانية" البوكليت" للشهادة الثانوية للقسمين العلمى والأدبى للعام الحالى 2018/2019م. وتبدأ امتحاناتُ الثانوية الأزهرية، لطلاب القِسم الأدبيّ: يومَ الأحد 26 / 5 / 2019، وتَنتهي: يومَ الثلاثاء 25/6/2019. كما تبدأُ امتحاناتُ الثانويّة الأزهرية، لطلاب القِسم العِلميّ: يومَ السبت 25/5/2019، وتَنتهي: يومَ السبت 29/6/2019 .

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