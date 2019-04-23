شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مدينة بنها غدا لمدة 8 ساعات بسبب غسيل الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع المياه عن مدينة بنها غدا الأربعاء لمدة 8 ساعات اعتبار من الساعة التاسعة مساء، وحتي الساعة الخامسة فجراً، وذلك لأعمال الغسيل الدوري للشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى بدء توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي .