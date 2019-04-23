شاهد فى دقيقة.. "سوبر ماركت أهلا رمضان" يبدأ استقبال المواطنين غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى الدولة اهتمامها بالمواطن المصرى، لتوفير احتياجاته الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يقام معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"، لمحاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مخفضة للجمهور ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة. ”الخليج 365” يوضح أهداف معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" خلال السطور التالية: 1- المعرض يوفر السلع الغذائية والاستهلاكية الخاصة بشهر رمضان المبارك. 2- يهدف لتخفيف العبء عن الأسر المصرية وتوفير احتياجاتها بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء. ‪ 3- يفتح المعرض أبوابه للجمهور من 24 أبريل إلى 4 مايو من 11 صباحا لـ 10 مساء. Advertisements 4- يشارك فى المعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين، ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية والشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات‪. 5- يقام المعرض فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر. 6- ‪ عدد العارضين بالمعرض 125 عارضا على مساحات 15 ألف متر. 7- من المتوقع أن يصل عدد الزوار للمعرض إلى 250 ألف زائر‪. 8- السلع الموجودة فى المعرض أسعارها مخفضة بقيم تصل إلي 25% .

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