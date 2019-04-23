شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو ..رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع هيئات نظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، فى محافظة بورسعيد، اجتماعا مع هيئات نظام التأمين الصحى الشامل، تمهيدا لبدء التطبيق بالمحافظة.

وتشمل منظومة التأمين الصحى الشامل التى سيتم بدء تنفيذها فى محافظة بورسعيد، ميكنة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وميكنة نظم الدفع الخاص بالنظام التأمينى الجديد، مع ربط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين بالمنظومة، مع أماكن تقديم الخدمة "المستشفيات والوحدات الصحية".

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