شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحركة المرورية بالهرم وفيصل لطبيعتها فور رفع أتوبيس تعطل أعلى كوبرى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة، أنه نظراً لحدوث عطل بأتوبيس نقل أعلى كوبرى الجيزة المعدنى صباح اليوم الثلاثاء، ما تسبب فى حدوث تكدس مرورى شديد بشوارع الهرم والملك فيصل والطرق المؤدية لهم.

وقالت المحافظة فى بيان لها، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت برفع الأتوبيس على الفور وعادت الحركة المرورية بصورتها الطبيعية بالطرق التى تأثرت.

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كما تم تكثيف الخدمات المرورية من رجال المرور بالشوارع التى تأثرت لتسيير الحركة المرورية على أكمل وجه وتتقدم محافظة الجيزة بخالص الشكر لمواطنيها لتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.