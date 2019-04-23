شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: 25% زيادة فى مكافآت النشر العلمى الدولى لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، زيادة مكافآت النشر العلمى الدولى بنسبة 25% لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم فى مجلات ومنصات ودوريات عالمية ذات معامل تأثير فى عام 2019، ومنح زيادة فى مكافآت النشر العلمى الدولى بنسبة 10% لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم دوليًا عامي 2017 و2018، حيث أن هؤلاء الباحثين هم جزء أصيل من نجاح جامعة القاهرة وتقدمها فى التصنيفات الدولية المعتمدة.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تقدم الجامعة فى التصنيفات العالمية خلال عامى 2017 و2018 بشكل ملحوظ، وتصدرت الجامعات المصرية فى كافة التصنيفات، كما تتواجد تخصصات أكاديمية ضمن الأفضل على المستوى الدولي، واقتربت بعض التخصصات من سقف المائة الأولى على مستوى العالم، كتخصصى الصيدلة والهندسة المعمارية.

ومن المقرر أن تُقيم جامعة القاهرة، احتفاليتها النصف سنوية للنشر الدولى، لتكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم دوليًا فى المجلات العلمية الدولية، يوم الثلاثاء 30 إبريل الجارى بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، ويتم خلالها، توزيع مكافآت النشر الدولى لنحو 1205 باحث فى الإصدار الثانى لعام 2017، وبلغت قيمة مكافآت بحوثهم المنشورة دوليًا نحو 17 مليون جنيه.