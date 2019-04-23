شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشهد الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة على ضفاف النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة احتفال مصر باليوم العالمى للطيور المهاجرة تحت شعار "معا نحمى الطيور" بأحد المراكب الشرعية بنهر النيل بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بحضور عدد من ممثلى بعض الوزارات المعنية منها وزارة السياحة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومجموعة من الشباب أعضاء الجمعية المصرية لحماية الطبيعة والمهتمين بالطيور وحمايتها بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية الأخرى التى لها أنشطة مختلفة للتوعية بهجرة الطيور.

ويأتى هذا الاحتفال فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، لتهيئة البيئة المناسبة لخلق المناخ الملائم للسياحة البيئية خاصة في ظل اهتمام العديد من الوفود السياحية بمشاهدة الطيور والتعرف على أنواعها وهجراتها المختلفة حيث أكد الدكتور أسامة الجبالى مدير مشروع الطيور الحوامة المهاجرة أن مصر تعد من أهم مسارات هجرة الطيور العالمية لأنها تعتبر جسر بري لربط آسيا واوروبا، حيث يتم رصد اكثر من 500 نوع من الطيور فى مصر.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزارة البيئة للتنوع البيولوجى إن الوزارة تتعاون مع مشروع الطيور الحوامة لرفع الوعى بأهمية الطيور المهاجرة وأنواعها و دورها فى الحفاظ على التنوع البيولوجى و خاصة مع قيادة مصر العالم لحماية التنوع البيولوجى خلال فترة رئاستها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي cop 14 .

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ويعتبر نهر النيل من المناطق التى لها أهمية كبيرة للطيور، ويعد أحد أهم مسارات هجرتها، لذلك تم اختيار الاحتفال على أحد المراكب لمشاهدة و رصد الطيور.

وتعمل وزارة البيئة من خلال المشروع على وضع خطط تنفيذية لتقليل حدة المخاطر التى تواجه الطيور المهاجرة،بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمراعاة مسارات الهجرة عند انشاء محطات مزارع طاقة الرياح وغيرها.