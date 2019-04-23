مصر | تأجيل إعادة إجراءات متهم بـ"أحداث الطالبية" لـ12 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة إجراءات متهم بـ"أحداث الطالبية" لـ12 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل إعادة محاكمة متهم في "أحداث تجمهر الطالبية" والمحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامه بالاشتراك في التجمهر والشروع في قتل والاعتداء على شقة أمين شرطة وإحراز سلاح والتظاهر، وذلك لجلسة 12 مايو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. على عمارة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهيمن بانهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزه اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الأخلال بالأمن العام واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة ، كما انهم حازوا واحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا املاكا عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابى وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.