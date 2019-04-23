مصر | إلزام طليق الفنانة رانيا يوسف بدفع 250 ألف جنيه مصاريف دراسية لابنتيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلزام طليق الفنانة رانيا يوسف بدفع 250 ألف جنيه مصاريف دراسية لابنتيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة أسرة القاهرة النعقدة بالتجمع الخامس بتعديل الحكم المستأنف وإلزام طليق الفنانة رانيا يوسف بدفع مبلغ 250 ألف جنيه مصاريف دراسية لابنتيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن إسماعيل وعضوية المستشارين عبد الرحيم الحبشي ورأفت عبد اللاه، وأمانة سر خالد عبد الغفار.

وكانت أقامت الفنانة رانيا يوسف دعوى ضد مطلقها المنتج محمد مختار تطالبه بدفع نفقة مبلغ 523ألف جنيه مصاريف دراسية لابنتيه المقيدتين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة عن أعوام دراسية 2014 حتى 2017.

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وقدمت المدعية صورة رسمية من شهادة طلاقها وثلاث خطابات صادرة من المدرسة تفيد سدادها كافة الرسوم المقررة بالإضافة الى تقرير تحري صادر عن قسم قصر النيل يفيد أن مطلقها يعمل منتج سينمائي وحالته المادية ميسورة.

بينما قدم المدعي عليه مستندات وصورة ضوئية من الحكم الصادر بفرض نفقة 15 ألف جنيه لابنتيه بنوعيها وصورة ضوئية من قيد ميلاد نجله من زوجة أخرى وطلب المدعي سابقا نقل ابنتيه من المدرسة الدولية لأخرى خاصة لعدم قدرته على سداد المصروفات

وقضت محكمة أول درجة بالزام المدعي عليه أن يؤدي مبلغ 529 ألف جنيه قيمة المصروفات الدراسية,لم يرتض الحكم الصادر وطعن عليه بالإستئناف وطالب بتخفيض المبلغ.