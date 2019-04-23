مصر | ضبط طني فسيخ وسردين داخل محل غير مرخص بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط طني فسيخ وسردين داخل محل غير مرخص بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهره 2طن فسيخ وسردين داخل محل غير مرخص بالخليفة.



وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهره من ضبط مالك محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الخليفة لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأسماك المملحة قدرها (2 طن "فسيخ – سردين") معبأة داخل براميل وعبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابه العامه التحقيق.