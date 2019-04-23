مصر | القبض على 3 أصحاب مخبز لاستيلائهم على أموال الدعم بالساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 3 أصحاب مخبز لاستيلائهم على أموال الدعم بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة الأمن، القبض على 3 أصحاب مخبز لاستيلائهم على أموال الدعم بالساحل.



وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهره من ضبط ثلاثة من مالكى المخابز البلدية، بدائرة قسم شرطة الساحل لتلاعبهم وإختراقهم نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهم فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء، وإستيلائهم على أموال الدعم بمبلغ وقدره (137،540 ألف جنيهًا) وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصلوا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابه العامه التحقيق.