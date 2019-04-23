مصر | تأجيل طعون المتهمين بأحداث سفارة النيجر لـ19 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل طعون المتهمين بأحداث سفارة النيجر لـ19 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة العليا للطعون العسكرية، تأجيل طعن 9 متهمين على أحكام الإعدام والسجن التي تراوحت من السجن 3 سنوات وحتى المؤبد، في القضية التى تحمل الرقم 268 لسنة 2015 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميا بخلية استهداف سفارة النيجر، لجلسة 19 مايو للحكم.

وكان ضابط التصديق العسكري، صدق على حكم المحكمة العسكرية للجنايات في القضية الصادر فيها حكم بإعدام المتهم محمد جمال هنداوي، قائد عملية الهجوم، والمؤبد لأربعة متهمين آخرين، والسجن 10 سنوات لـ 12 متهما، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن 5 سنوات، و13 متهما بالسجن 3 سنوات.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، كشفت أن "المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد التنظيم في قلب القاهرة وإقناعهم بهم، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى في البلاد لإجبار النظام السياسي الحالي على التخلي عن الحكم وفرض الشريعة وتطبيقها بالقوة، واعترف المتهمون أيضًا أنهم يبايعون أمير تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، خليفة للمسلمين".