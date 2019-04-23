مصر | "عذب زوجته حتى الموت".. حبس محام ببولاق الدكرور 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عذب زوجته حتى الموت".. حبس محام ببولاق الدكرور 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس محام ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتعذيب زوجته حتى الموت بمنطقة بولاق الدكرور بسبب خلافات عائلية، كما أمرت بسرعة التحري حول الواقعة.

وكان بلاغ ورد لضباط شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنها "صفاء. ت"، 48 عاما، ربة منزل، ترتدي كامل ملابسها، وبها إصابات عبارة عن جرح قطعي بالجبهة وآثار حرق بالقدم اليمنى.

ﻭﺑﺴﺆﺍﻝ ﺃﻧﺠﺎﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ " ﺃﺩﻫﻢ. ﺍ. ﻡ "، 16 ﺳﻨﺔ، ﻃﺎﻟﺐ، " ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ. ﺍ. ﻡ "، 12 ﺳﻨﺔ، ﻃﺎﻟﺐ، " ﻣﺼﻄﻔﻰ. ﺍ. ﻡ "، 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻃﺎﻟﺐ، ﻗﺮﺭﻭﺍ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﻣﺸﺎﺟﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺎﻩ ﻭﻭﺍﻟﺪﻫﻢ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ "ﺍﻟﺴﻴﺪ. ﻡ. ﺡ. ﺕ"، 46 ﺳﻨﺔ، ﻣﺤﺎﻡ ﺣﺮ ﻭﻣﻘﻴﻢ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺯﻭﺟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻣﺤﺪﺛًﺎ ﺇﺻﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﺎ.