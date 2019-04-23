مصر | الداخلية توقع الكشف الطبي على 131 حالة بمستشفيات الشرطة مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية توقع الكشف الطبي على 131 حالة بمستشفيات الشرطة مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية")؛ الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتم استقبال الحالات التى بلغت (131) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءًا، وحتى الساعة الخامسة وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما في مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.