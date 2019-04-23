مصر | تحرير 2417 مخالفة مرورية وضبط 10 سائقين يقودون تحت تأثير المواد المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 2417 مخالفة مرورية وضبط 10 سائقين يقودون تحت تأثير المواد المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية بإشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (2417) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1165) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (10) حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.