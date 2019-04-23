مصر | لجنة من "حقوق إنسان الداخلية" تتفقد الأقسام والمراكز والمواقع الخدمية بدمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة من "حقوق إنسان الداخلية" تتفقد الأقسام والمراكز والمواقع الخدمية بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكما تم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية توجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة. وتم توقيع الكشف الطبى على (الضباط والأفراد والمجندين، والعاملين المدنيين، وكذا المحتجزين بالأقسام والمراكز الشرطية الكائنة بنطاق المديرية )، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالمرور على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن دمياط، للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوي الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الاحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والإشتراطات الفنية والصحية والهندسية وحسن معاملة المحتجزين.