مصر | لجنة من "حقوق إنسان الداخلية" تتفقد الأقسام والمراكز والمواقع الخدمية بدمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة من "حقوق إنسان الداخلية" تتفقد الأقسام والمراكز والمواقع الخدمية بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالمرور على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن دمياط، للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوي الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الاحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والإشتراطات الفنية والصحية والهندسية وحسن معاملة المحتجزين.
وكما تم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية توجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة.
وتم توقيع الكشف الطبى على (الضباط والأفراد والمجندين، والعاملين المدنيين، وكذا المحتجزين بالأقسام والمراكز الشرطية الكائنة بنطاق المديرية )، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.