مصر | مصرع عاملة نظافة قفزت من شرفة شقتها هربا من "حفلة تعذيب" بالإسكندرية

وتلقى قسم شرطة ثان المنتزة بلاغا بسقوط "عاملة نظافة" من شرفة الشقة محل مسكنها الكائن بمنطقة المعمورة البلد دائرة القسم ووفاتها متأثرة بإصابتها.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص ( سيدة وأبنائها الثلاثة "لهم معلومات جنائية" وزوجة أحدهم)، جميعهم عمال جمع قمامة مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا بتوجههم لشقة المجني عليها لوجود خلافات سابقة بينهم على جمع القمامة، فحدثت مشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليها بالضرب وبطرحها أرضًا، فحاولت الهرب منهم بالقفز من شرفة الشقة سكنها فسقطت أرضًا وتوفيت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.