مصر | "سلاح ناري" و"سكين".. مقتل مزارع وإصابة شقيقه في خصومة ثأرية بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سلاح ناري" و"سكين".. مقتل مزارع وإصابة شقيقه في خصومة ثأرية بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي مزارع مصرعه وأصيب شقيقه في تجدد خصومة ثأرية مع أبناء عموتهم بأسيوط، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد المتهمين.

وتلقى قسم شرطة أسيوط الجديدة إخطارا من إحدى المستشفيات بمقتل (مزارع - 23 سنة - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح)؛ إثر إصابته بعيار ناري بالبطن، وإصابة (شقيقه - 31 سنة – مزارع - بجرح طعني بالرقبة).

وبانتقال رجال الشرطة وبسؤال المُصاب قرر أنه أثناء سيره وشقيقه بدائرة القسم، اعترضهما أبناء عمومتهما (مزارعين - مقيمان بذات الناحية) وأطلق الأول عيارًا ناريًا تجاه شقيقه فأودى بحياته وتعدى الثاني عليه بسكين فأحدث إصابته ذلك على خلفية وجود خصومة ثأرية بينهم.

وأسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بأسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط أحدهما وبحوزته السلاح المستخدم (فرد محلى الصنع)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والأداة المستخدمة.