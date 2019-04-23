مصر | خلال أسبوع.. "نظم الاتصالات" تضبط 67 قضية ابتزاز ونصب على المواطنين عبر الإنترنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال أسبوع.. "نظم الاتصالات" تضبط 67 قضية ابتزاز ونصب على المواطنين عبر الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط 67 قضية (ابتزاز مادي-نصب على المواطنين -ترويج لبيع الآثار والأدوية المستورده مجهولة المصدر - تزوير أختام شهادات جامعية - إنتحال صفه) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وباشرت النيابة العامة التحقيقات.