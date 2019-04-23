مصر | في أقل من 24 ساعة.. "الداخلية" تضبط عصابة السطو المسلح على فندق شهير بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أقل من 24 ساعة.. "الداخلية" تضبط عصابة السطو المسلح على فندق شهير بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة فندق شهير بالدقى في أقل من 24 ساعة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من مسئول حسابات بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، بدخول أربعة أشخاص مجهولين إلى الفندق وبحوزة اثنين منهم سلاح ناري وقيامهم بإيثاق المسئول عن كاميرات المراقبة وعامل آخر بالفندق وكسر الخزينة والاستيلاء منها على مبالغ مالية كبيرة ووحدة تخزين الكاميرات (DVR) من غرفة المراقبة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارتي البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشخاص بالإتفاق مع مسئول الكاميرات بالفندق.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط أربعة من مرتكبي الواقعة بالإضافة إلى مسئول الكاميرات وبحوزته سيارة ملاكى المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحدهم "هارب" وبتحريض وتسهيل من مسئول الكاميرات، وأضافوا بقيامهم بإتلاف أسلاك الكاميرات عقب ارتكاب الواقعة واستيلائهم على وحدة تخزين الكاميرات وأن الأسلحة التى كانت بحوزتهم عبارة عن ولاعة على شكل مسدس.

وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط المسروقات (5 مليون و21 ألف و200 جنيه 77،368 دولار - 345 يورو - 70 درهم إماراتى - 17،301 ريال سعودي - وحدة تخزين كاميرات المراقبة) وكذا الأدوات التي تم استخدامهما في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.