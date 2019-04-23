مصر | "الأمن العام" يضبط 35 قضية مخدرات.. وينفذ 35 ألف حكم قضائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 35 قضية مخدرات.. وينفذ 35 ألف حكم قضائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 5 قطع سلاح ناري، 35 قضية مخدرات، 5 مُتهَمين لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكــراه، 86 دراجة نارية مخالفة، 14076 مخالفة مرورية، 196 مخالفة مرافق، 15 قضية مصنفات، وتنفيذ 35997 حكما قضائيا متنوعا.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.