أخبار مصر | إذاعات وشاشات 'الوطنية للإعلام' تحتفل بعيد تحرير سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إذاعات وشاشات 'الوطنية للإعلام' تحتفل بعيد تحرير سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام، بعيد تحرير سيناء، يوم 25 إبريل، وذلك من خلال تقديم خريطة برامجية متميزة تُبرز معاني النضال والتضحية التي بذلها شعبنا وجيشنا البطل وجهود الدولة في تنمية سيناء وآفاق هذه التنمية وإنعكاساتها الإيجابية علي الوطن والمواطن وإلقاء الضوء علي جهود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الأرهاب بسيناء.

حيث جاءت الخرائط البرامجية كالتالي:

قطاع الإذاعية:

تحتفل شبكات الإذاعية بذكري تحرير سيناء حيث أن كل شبكة وخدمة إذاعية لها خطتها المستقلة للإحتفال بالمناسبة، وجاءت خطط الشبكات كالتإلي:

ستقوم شبكة البرنامج العام طوال إليوم بالتواصل مع مراسلي الإذاعية المصرية وخصوصا من سيناء لإبراز مظاهر احتفال المستمعين بالمناسبة الغإلية، كما تطوع الشبكة عدد من برامجها وفقراتها المفتوحة لتغطية المناسبة ومنها: صباح الخير يا سيناء، بشاير الخير، مساء الخير يا سيناء، من القاهرة، حديث التراث، المجلة الإسلامية، دعاء الكروان، أحلي الاشعار، أطفال النهاردة، أحلي ما فينا.

وسيتم بث برامج خاصة عن عيد تحرير سيناء، وجولة مع بعض السيدات من سيناء للحديث عن الخدمات التي تقدم للمرأة السيناوية.

تقدم شبكة صوت العرب علي مدار إليوم مجموعة من الفترات والبرامج منها يومك سعيد، صورة، صباح الخير يا سيناء، وبرنامج سيناء أرض المستقبل والذي سيتناول أهمية الاستثمار في سيناء وإقامة مشروعات سياحية واقتصادية كبري وأبرزها مشروعات محور قناة السويس، كما تطوع الشبكة عدد من برامجها مثل: أسرتي والشارع العربي وشباب أون لاين.

وجاءت خطة الشرق الاوسط عبر تطويع عدد من فقراتها المفتوحة وبرامجها للحديث عن أهمية سيناء كبقعة غإلية من أرض الوطن والمرأة السيناوية وطريقة حياتها، وأهمية الاستثمار السياحي في سيناء وبناء وإعمار سيناء، ، والأعمال الفنية عن سيناء، ومن أبرز هذه البرامج: أخبار آخر حاجة، ستات وبس، كلام النهاردة، قوتنا الناعمة، الحلم المصري.

وتتضمن خطة الشباب والرياضة مجموعة من البرامج والفترات من أبرزها: برنامج سيناء في القرآن ومحطة إذاعية في ربع ساعة حول أبرز الأغنيات التي جسدت البطولات، برنامج تحية عسكرية وحوارات مع ضباط وجنود القوات المسلحة الأبطال، وسلام يا سيناء مع نجوم الرياضة الذين حصدوا البطولات المحلية والدولية التي تقام على أرض سيناء.

وتقدم الشبكة الثقافية برنامج المشهد الثقافي وبرنامج ثقافة الشعوب لتغطية فعإليات الاحتفال بالمناسبة، كما يبث البرنامج الموسيقي أغاني وطنية خاصة بالمناسبة، ويقوم البرنامج الاوروبي بتطويع الفقرات المفتوحة باللغات المختلفة لتغطية المناسبة.

وتعتمد خطة القرآن الكريم علي تقديم مجموعة من البرامج ومنها: كتابات إسلامية ومصر الكنانة وطلائع الإيمان ومجلة الاسرة ،بالإضافة إلي نقل الأمسية والأحتفإلية التي ستقام بمسجد الأمام الحسين علي الهواء بعد صلاة المغرب.

وجاءت خطة الإذاعات الإقليمية بتطويع عدد من برامجها وفقراتها المفتوحة في إذاعاتها المختلفة للتعريف بالمناسبة والتأكيد علي الدور الوطني لأبناء الوطن في إستعادة سيناء وتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

Advertisements

وجاءت خطة شبكة الإذاعات الموجهة حيث تذيع برامج خاصة للتعريف بالمناسبة الوطنية والمشروعات التنموية بسيناء، وتخصص الإذاعات مجموعة من البرامج المطوعة للحديث عن المناسبة باللغات المختلفة وإذاعة الأغاني الوطنية.

قطاع القنوات الاقليمية:

يحتفل قطاع القنوات الاقليمية بقنواته المختلفة بعيد تحرير سيناء، حيث تطوع قنوات القطاع برامجها من أجل تلك المناسبة الوطنية.

ويتخلل البرامج إذاعة البروموهات والتنويهات الخاصة بعيد تحرير سيناء علي مدار إليوم، ويتم إذاعة الأفلام التسجيلية، وإعادة كلمة السيد رئيس الجمهورية في الاحتفال بعيد سيناء ال37، وتذيع القنوات الأغاني الوطنية الخاصة بالمناسبة، وجاءت البرامج المطوعة من أجل المناسبة التي تذاع علي قنوات القطاع كالتالي:

قناة القاهرة: برنامج صباح القاهرة، برنامج آية وحكاية عن سيناء في القرآن، وبرنامج نبض الشارع.

قناة القنال: برنامج صباح القنال، برنامج الرمال الدافئة، برنامج مصر أحلي.

قناة الاسكندرية: برنامج صباح الإسكندرية، برنامج كل يوم، برنامج أنتي أجمل، برنامج ولسة صغيرين للحديث مع الأطفال عن سيناء وذكريات الأنتصار.

قناة الدلتا: برنامج صباح الدلتا، برنامج الدين المعاملة، برنامج دلتا المستقبل، برنامج دلتا مصر في حلقة خاصة عن تحرير سيناء.

قناة الصعيد: برنامج صباح الصعيد، برنامج ست الستات في حلقة مطوعة عن دور المرأة المصرية في بناء المجتمع وتنمية مفهوم الأنتماء والمواطنة.

قناة طيبة: برنامج صباح طيبة، برنامج حياتنا، برنامج شارع الجنوب.

قطاع التليفزيون:

يحتفل قطاع التليفزيون بعيد تحرير سيناء من خلال تطويع عدد من برامجه وفقراته فضلاً عن عرض مجموعة من الأفلام الخاصة بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، حيث تقوم القنوات بتطويع عدد من برامجها ومنها: صباح الخير يا مصر، مصر النهاردة، سيدتي، نادي العاصمة، علي باب مصر.

قطاع القنوات المتخصصة:

تحتفل القنوات المتخصصة من خلال قنواتها المتنوعة بذكري تحرير سيناء فتقوم قناة نايل لايف بتطويع عدد من البرامج منها: برنامج نهارك سعيد والذي يعرض صباحا وفي المساء يعرض برنامج ذكريات، كما تعرض مجموعة أفلام عربية ومنها بئر الخيانة والطريق إلي إيلات. كما تعرض قناة نايل سينما علي مدار اليوم عدد من الأفلام الوطنية.