أخبار مصر | وزير الطيران: انتهاء العديد من مشروعات التطوير بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران: انتهاء العديد من مشروعات التطوير بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني صباح اليوم، بجولة تفقدية لمطار القاهرة الدولي، حيث شهد خلالها عرضا توضيحيا قدمه المهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي بالصالة الموسمية عن أعمال التطوير بشركة ميناء القاهرة الجوى واستعراض أحدث الأجهزة والمعدات الأرضية الجديدة ورفع كفاءة الممرات والمهبط ومحطة الكهرباء الرئيسية وتحديث منظومة المراقبة والتحكم وإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد لشركة الميناء وخدماته المتطورة.

رافق الوزير خلال الجولة الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني والطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مصر للطيران، والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات،وعدد من رؤساء الشركات التابعة ولفيف من قيادات الوزارة ورجال الصحافة والإعلام.

وخلال العرض أعلن المهندس احمد فوزى ان شركة ميناء القاهرة الجوي حققت صافي ربح للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ اكثر من ١.٥ مليار جنيه بزيادة ٥٠٪؜ عن عام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.

وخلال الجولة أكد الفريق يونس المصرى أن الوزارة تحرص على تطبيق وتنفيذ خطط التطوير الموضوعة وفقاً للجدول الزمنى المحدد بدءًا من الفرد مرورًا بالمعدة وصولًا للمنشآة ومتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال التطوير الإنشائية والإجراءات الأمنية، بمطار القاهرة الدولى والمطارات المصرية حتى يتسنى الانتهاء منها جميعًا مع الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة الجوية والإعتماد على الأساليب التكنولوجية والتقنية الحديثة ، وكذا الاهتمام بتدريب وتأهيل العنصرالبشرى بأحدث البرامج العملية والنظرية في مجالات وأنشطة الطيران المدنى المختلفة.

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كما وجه سيادته الشكر لجميع الجهات المعنية بالمطارات المصرية وبخاصة وزارة الداخلية لمجهوداتهم في عمليات التأمين والتشغيل والسعي للوصول لأعلي مستويات التأمين.

وأضاف الوزير أن قطاع الطيران يشهد خلال تلك المرحلة طفرة ملحوظة حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات التطوير والتحديث بالقطاع والتي تهدف للإرتقاء بمنظومة الطيران المدنى.

وخلال الجولة تفقد وزير الطيران منطقة الترماك ومهبط الطائرات بالمطار للتعرف على المعدات الجديدة التي تم توريدها بشركة ميناء القاهرة الجوى وتشمل عربات الإطفاء الحديثة والتي تعد من أحدث سيارة إطفاء فى العالم ، بالإضافة إلى سلم الإنقاذ الخاص بالطائرة الإيرباص (A380) الجديدة و أتوبيسات نقل الركاب الحديثة (Shuttle Buses) ، وكذا أوناش الرفع ( اللودر ) حمولة 60 طن ومعدات تسوية وتمهيد الأرض (Grader) وسيارات تجميع القمامة بالمهبط ، كما تفقد الوزير جهاز المحاكاة الجديد الخاص بتدريب رجال الإطفاء، وشهد تجربة عملية لعمل الروبوت الآلى أثناء التعرف على المتفجرات والتعامل المباشر معها .

وفى ختام الزيارة قام سيادته بإفتتاح مشروعات أمن وسلامة المهبط وتشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة الممر الرئيسى (05C /23C) والمساعدات الضوئية الحديثة للممر ، وكذا مشروعات تأمين الأفراد والمنشآت والمشروعات الخدمية لتأمين التشغيل.