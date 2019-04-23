أخبار مصر | وزير النقل يبحث رفع كفاءة 58 قطارا للخطين الأول والثاني للمترو مع اليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يبحث رفع كفاءة 58 قطارا للخطين الأول والثاني للمترو مع اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وفد شركة ميتسوبيشي اليابانية لدعم التعاون بين الجانبين في مجال مترو الانفاق وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وشركة إدراة وتشغيل المترو.

في بداية اللقاء أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتحديث قطارات الخطين الاول والثاني لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وذلك بالتزامن مع خطة تطوير الخط الاول وتنفيذ مشروعات ومراحل جديدة بخطوط مترو الانفاق خاصة مع الاهمية الكبيرة للمترو في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، بإعتباره أحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي.

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ثم شاهد الوزير عرضاً تقديمياً عن التعاون السابق بين الجانبين والمتمثل في توريد وحدات متحركة لخطوط المترو الثلاثة وكذلك التعاون الحالي المتمثل في خدمات الصيانة وقطع الغيار للقطارات الموردة من الشركة والعاملة بالخطوط الثلاثة وكذلك تحديث بعض نظم القيادة وتسجيل البيانات لبعض القطارات السابق توريدها من الشركة.

ثم تناقش الجانبان في التعاون في تحديث وتطوير ورفع كفاءة عدد من القطارات الموردة من الشركة بواقع 35 قطار خط ثاني و23 قطار خط أول وذلك لزيادة العمر الافتراضي للقطارات والحد من الاعطال وزيادة الاتاحية للقطارات بما يساهم في ثبات مواعيد التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة مما سيساهم في زيادة عدد الركاب وزيادة العوائد المالية لشركة ادارة وتشغيل مترو الانفاق، وإتفق الجانبان على عقد جلسات عمل مكثفة بين مسئولي الهيئة القومية للانفاق ومسئولي ميتسوبيشي لبحث كل ما يتعلق بهذا التعاون.

كما أشار وزير النقل إلى أن مجال السكك الحديدية يمكن أن يكون مجالا للتعاون المشترك حيث يوجد عدد من مشروعات كهربة الاشارات بخطوط السكك الحديدية التي سيتم طرحها على الشركات العاملة في مجال تطوير وتحديث كهربة الإشارات مثل كهربة اشارات خطوط الجيزة /بني سويف ، ودمياد /المنصورة خاصة مع الاهتمام الكبير لوزارة النقل برفع معدلات السلامة والامان بمنظومة السكك الحديدية.