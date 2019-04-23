أخبار مصر | كشف أثري جديد في أسوان.. مقبرة من العصر الروماني اليوناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف أثري جديد في أسوان.. مقبرة من العصر الروماني اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة بمنطقة مقابر الأغا خان بغرب أسوان برئاسة الدكتورة باتريشيا بياسنتي، عثرت على مقبره أثرية منحوتة في الصخر لشخص يدعى tjt والتي تعود للعصر اليونانى الرومانى.

وأوضح وزيري أنه تم العثور بداخل المقبرة على تابوت خشبي يحمل النص الهيروغليفى كاملا، والذي استطاعت البعثة من خلاله معرفة اسم صاحب المقبرة بالاضافة إلى نص لتقديم الشعائر والتراتيل الجنائزية لثالوث الاقليم الاول للمعبود خنوم وساتت وعنقت والمعبود حابي اله النيل.

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وأشار الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الاثار المصرية إلى أن المقبرة تتكون من سلم يودى الى حجرة جانبية عثر بها على تابوت منحوت فى الصخر، وحجره اخرى امامية عثر بداخلها على مجموعة من المومياوات فى حالة سيئة من الحفظ بالإضافة إلى 3 نيشات محفورة فى الصخر.

ومن جانبها قالت الدكتورة باتريشيا بياسنتيني رئيس البعثة أنه تم العثور ايضا على العديد من المقتنيات الأثريه الهامة التي تعود إلى العصر اليوناني الروماني من ضمنها مجموعة كبيرة من الكارتوناج تتكون من كارتوناج لقدمين مرسوم عليهما صوابع قدمي صاحب المومياء الذى يرتدى صندلا ويضهر من خلاله أظافر مذهبه، وكارتوناج أبيض، وكارتوناج لغطاء رأس كامل والذي يظهر عليه قرص الشمس المجنح في الأعلى، بالإضافة إلى اثنين من الأقنعة الجنائزيه المذهبه ، وتمثالين صغيرين احداهما بحالة جيدة من الحفظ لطائر البا الذي يمثل روح المتوفى وتظهر عليه جميع تفاصيل الزخرفه، ومجموعه كبيرة من الامفورات مختلف الشكل وانائين من الفخار يحتويان على القار المستخدم في التحنيط.

وأضافت أن البعثة الأثرية قد انتهت أيضا من عمل خريطة كاملة للموقع عن طريق رفع معمارى لعدد 226 مقيره من مقابر المنطقة.