أخبار مصر | وزير الأوقاف: ثقة الشعب في قيادته السياسية صخرة قوية لإحباط مخططات الأعداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: ثقة الشعب في قيادته السياسية صخرة قوية لإحباط مخططات الأعداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا شك في أن إقبال المصريين في الداخل والخارج على المشاركة الإيجابية في التصويت على التعديلات الدستورية يكشف إلى جانب ثقة الشعب في قيادته السياسية أنه شعب واع يقظ قادر على تحمل المسئولية والتحديات.

وأضاف الوزير في بيان، أن وعي الشعب سيظل الصخرة القوية التي تتحطم عليها مخططات أعداء الأمة المتربصين بها، وكما تحطمت أحلام وأطماع التتار وغيرهم على أبوابها فإن أحلام وأوهام الإرهابيين وداعميهم وصانعيهم تتحطم أيضا على أبوابها بفضل الله عز وجل، ثم بفضل وعي قيادتها السياسية وتضحيات أبناء قواتها المسلحة الباسلة وشرطتها الوطنية ومن خلفهم جميعا شعب واع وسائر مؤسسات الدولة الوطنية ورجالها البواسل وأبناؤها الأوفياء.