أخبار مصر | غدا.. القاهرة تشهد "تنفيذي المنظمة العربية للتنمية الإدارية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. القاهرة تشهد "تنفيذي المنظمة العربية للتنمية الإدارية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ غدًا الأربعاء، بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الدورة (109) على مستوى الوزراء.

ويرأس الاجتماع المملكة العربية السعودية، يمثلها الأستاذ سليمان بن عبد الله، وزير الخدمة المدنية ومشاركة ممثلي الدول العربية أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة (سلطنة عمان يمثلها معالي الشيخ - خالد بن عمر بن سعيد المرهون - وزير الخدمة المدنية، الإمارات يمثلها سعادة الدكتور عبد الرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مصر يمثلها معالي الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المغرب يمثلها معالي الأستاذ، محمد بنعبد القادر- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، دولة الكويت ويمثلها بدر هزاع الحمد، وكيل ديوان الخدمة المدنية)، والوزير المفوض محمد خير عبدالقادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثلا عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

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ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال والتوصيات المرفوعة من اجتماع المجلس التنفيذي على مستوى الخبراء بخصوص تقرير انجازات المنظمة للعام 2019 وما يستجد من موضوعات على جدول الأعمال.

ويتألف المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين.

ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.